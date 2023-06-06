«Помог» приобрести мебель и бытовую технику. Сакская полиция задержала мошенника

62-летняя сакчанка стала жертвой мошенничества. Женщина сообщила в полиции, что еще в феврале она передала 571 тысячу рублей одному из местных жителей для приобретения мебели и бытовой техники в свой дом. Со слов заявительницы, до настоящего времени ни денег, ни мебели, ни бытовой техники она так и не смогла получить.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, им оказался 32-летний сакчанин, который временно проживает в Краснодаре. Задержанный признал свою вину и рассказал, что полученные обманом деньги потратил на собственные нужды. Сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», начато расследование, — сообщили в МВД по РК.

Отметим, что санкция указанной статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы.

Фото: МВД по РК.

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