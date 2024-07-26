Помощь идёт с воздуха: как и кто в Крыму эвакуируют людей с водной поверхности

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели тренировку по работе со штатным спасательным оборудованием вертолета Ми — 8 при эвакуации «пострадавших» с водной поверхности. В тренировке приняли участие 8 спасателей из числа Симферопольского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» совместно с пилотами Симферопольского авиационного звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. Практическое занятие состоялось в п. Николаевка Симферопольского района.
Сотрудники Симферопольского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» отработали действия по спасению условных пострадавших с водной поверхности в дневное и в ночное время суток.
В режиме висения вертолета с высоты 30 м было осуществлено 18 спусков и подъемов для оказания помощи человеку, которого «унесло в море из — за сильного ветра». Кроме того, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в темное время суток отработали 12 спусков — подъемов с использованием лебедки в режиме висения вертолета на высоте 30 м на подготовленную площадку.
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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