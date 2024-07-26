Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Помощь идёт с воздуха: как и кто в Крыму эвакуируют людей с водной поверхности
актуально в республике
Помощь идёт с воздуха: как и кто в у эвакуируют людей с водной поверхности
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Помощь идёт с воздуха: как и кто в Крыму эвакуируют людей с водной поверхности

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 14:59 26.07.2024

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели тренировку по работе со штатным спасательным оборудованием вертолета Ми — 8 при эвакуации «пострадавших» с водной поверхности. В тренировке приняли участие 8 спасателей из числа Симферопольского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» совместно с пилотами Симферопольского авиационного звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. Практическое занятие состоялось в п. Николаевка Симферопольского района.

Сотрудники Симферопольского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» отработали действия по спасению условных пострадавших с водной поверхности в дневное и в ночное время суток.

Узнайте больше:  В Алуште спасли отдыхающего. Доплыть до буйков получилось, а назад – никак

В режиме висения вертолета с высоты 30 м было осуществлено 18 спусков и подъемов для оказания помощи человеку, которого «унесло в море из — за сильного ветра». Кроме того, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в темное время суток отработали 12 спусков — подъемов с использованием лебедки в режиме висения вертолета на высоте 30 м на подготовленную площадку.

Помощь идёт с воздуха: как и кто в Крыму эвакуируют людей с водной поверхности

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.