Помощь идёт с воздуха: как и кто в Крыму эвакуируют людей с водной поверхности

Сотрудники Симферопольского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» отработали действия по спасению условных пострадавших с водной поверхности в дневное и в ночное время суток.

В режиме висения вертолета с высоты 30 м было осуществлено 18 спусков и подъемов для оказания помощи человеку, которого «унесло в море из — за сильного ветра». Кроме того, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в темное время суток отработали 12 спусков — подъемов с использованием лебедки в режиме висения вертолета на высоте 30 м на подготовленную площадку.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму