Помощь курортному бизнесу. В Крыму продлили безвозмездное пользование пляжами

Правительство Республики Крым приняло решение о продлении безвозмездного пользования пляжами до 1 марта 2025 года для благоустройства и размещения объектов пляжной инфраструктуры. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов. Он также сообщил, что по предложению министерства курортов и туризма РК планируется продлить действие паспортов пляжей 2022 и 2023 годов на текущий период.

Глава Республики акцентировал, как важно в нынешних условиях снизить излишнюю административную нагрузку на бизнес:

Предприниматели должны спокойно готовиться к сезону, сохраняя высокий уровень обслуживания. При этом договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного отдыха, должны быть расторгнуты.

Кроме того, Сергей Аксёнов дал поручение профильному министерству продолжить отработку механизмов поддержки туристического и санаторно-курортного комплекса совместно с Правительством Российской Федерации.

С постановлением Совета министров РК можно ознакомиться по ссылке.