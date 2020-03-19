Помощь пожилым и мобильным гражданам — «горячая линия» ОНФ в связи с распространением коронавируса

Жители Крыма могут обратиться на горячую линию Общероссийского народного фронта по поддержке и координации помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019.

Проект стартовал во всех регионах страны – люди могут оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Координировать работу будут созданные на площадках ОНФ волонтерские штабы. Колл-центр уже работает, обратиться на него можно в круглосуточном режиме. Телефон «горячей линии»: 8(800)-200-34-11, — отмечают в пресс-службе ОНФ.

Одновременно с этим, ОНФ призывает крымские НКО включиться в работу по разрешению кризисных ситуаций, а также помогать в деле профилактики и поддержки граждан в режиме карантина. Помощь моет носить психологический, юридический, продуктовый, консультационный и волонтерский характер. Чтобы присоединиться к всеобщей НКО-мобилизации, общественники могут связаться с заместителем руководителя Департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Дарьей Ермаковой по телефону +7 (912) 994-94-10.

Напомним, вчера, в ходе встречи Президента России Владимира Путина с общественностью в Севастополе, эту работу презентовала руководитель регионального исполкома ОНФ в Крыму Алла Вертинская и получила поддержку лидера страны.