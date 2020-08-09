Пора фестивальная. В Севастополе состоится турнир силового экстрима «Евразийские игры-2020»

21-23 августа в Севастополе пройдёт фестиваль силового экстрима «Евразийские игры-2020». В его программе: Всероссийский командный турнир по силовому экстриму «Сильнейшая нация мира — 2020» с участием профессиональных спортсменов из разных регионов России. В рамках турнира состоятся мастер-классы от ведущих спортсменов РФ, попытка установления рекорда России по женскому силовому экстриму.

Как сообщают организаторы, церемония закрытия спортивного фестиваля пройдёт на площади Нахимова с участием вокального дуэта «DUNAEV FAMILY», группы «МУРАКАМИ» и Сергея Бобунца — лидера группы «Смысловые Галлюцинации».