Порчу «снимали»: в Севастополе пересмотрели наказание мошенницам, похищавшим деньги у пенсионерок

Сегодня, 28 ноября 2023 года, Севастопольский городской суд по апелляционному представлению прокуратуры изменил приговор суда первой инстанции по уголовному делу о мошенничестве и назначил виновным более строгое наказание.

Ранее, в августе 2023 года, Нахимовский районный суд г. Севастополя вынес обвинительный приговор в отношении двух жительниц Волгограда в возрасте 48 и 52 лет. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Установлено, что женщины с марта 2019 года по сентябрь 2020 года в Севастополе и Евпатории под предлогом проведения магического обряда, направленного на снятие «порчи», похитили денежные средства на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. На улице обвиняемые подходили к пенсионеркам, интересовались состоянием их здоровья, а потом предлагали провести магический «обряд исцеления». Для этого они просили потерпевших на время передать им все имеющиеся наличные денежные средства, однако после проведения так называемого обряда возвращали вместо настоящих купюр муляж. Таким образом, они обманули 6 жительниц Севастополя и Республики Крым преклонного возраста, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.

Государственный обвинитель прокуратуры Нахимовского района настаивал на реальном лишении свободы, однако суд первой инстанции назначил наказание условно.

Прокуратура не согласилась с судебным решением ввиду мягкости наказания и обжаловала его.

Рассмотрев апелляционное представление надзорного ведомства, Севастопольский городской суд назначил виновным наказание в виде реального лишения свободы на сроки 3 года 8 месяцев и 2 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя