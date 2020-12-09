Порядок оформления и выдачи приглашений на въезд в РФ иностранцев и лиц без гражданства обновлён

Заявителем в рамках государственной услуги является приглашающая сторона в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», статьями 2, 16, 17 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Госуслуга предоставляется МВД России. Определены сроки предоставления госуслуги. В частности, срок ее предоставления не должен превышать 14 рабочих дней по ходатайству о привлечении, поданному приглашающей стороной для оформления приглашения высококвалифицированному специалисту, а также по ходатайству, поданному в отношении членов его семьи, въезжающих в РФ совместно с ним.

За предоставление госуслуги взимается госпошлина в размере, установленном подпунктом 17 пункта 1 статьи 333.28 Налогового кодекса РФ за каждого приглашенного.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ МВД России от 21.09.2017 N 735.

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства»

Источник: Нотариальная палата Севастополя