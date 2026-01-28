Порог денежных операций по сделкам с недвижимостью, подлежащих контролю, будет устанавливаться Росфинмониторингом﻿

С 9 января Росфинмониторинг наделен полномочием определять сумму, при превышении которой операция с наличными или безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю. Соответствующее значение не может быть меньше 5 млн руб.

Порог указанных операций может быть установлен дифференцированно в зависимости от вида организации, в которой они осуществляются. Согласно подготовленному ведомством проекту планируется предусмотреть следующие значения: 75 млн руб. (эквивалент в иностранной валюте) — для кредитных организаций и филиалов иностранных банков;

5 млн руб. (эквивалент в иностранной валюте) — для организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Узнайте больше: Конституционный суд РФ велел поправить закон о налоге при обмене недвижимости﻿ источник: Нотариальная палата Севастополя

