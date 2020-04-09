Порог ипотеки для обращения за кредитными каникулами может быть повышен

Напомним, российское правительство утвердило максимальные размеры кредитов для обращений граждан о кредитных каникулах, введенных на фоне распространения коронавируса. Так, максимальный размер кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой, составил 1,5 млн рублей. Но этот порог ипотеки может быть увеличен для отдельных субъектов. О том, что такую возможность правительство России рассматривает, заявил во вторник в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Порог в 1,5 млн рублей был выбран как некий уровень, который покрывает средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов.

Среди регионов, где смогут повысить порог ипотеки, замминистра назвал Москву, Санкт-Петербург, Дальний Восток.

5 апреля Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы. Так, например, по ипотеке будут начисляться проценты в обычной ставке, установленной договором. По кредитным картам и потребительским кредитам будет действовать льготная схема — 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду займа. После возобновления заемщиком регулярных платежей предусмотрен разный порядок выплаты начисленных процентов.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право гражданам и малому бизнесу обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.

Источник: Известия

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