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Порох, оружие, боеприпасы — такой арсенал хранил 74-летний керчанин

Порох, оружие, боеприпасы — такой арсенал хранил 74-летний керчанин

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:34 18.06.2024

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи выявили 74-летнего керчанина, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ.

При проведении обыска в домовладении подозреваемого полицейскими обнаружено и изъято, согласно экспертизе, вещество метательного действия — дымной порох массой 504 грамма; исправная и пригодная для стрельбы винтовка; патрон, изготовленный самодельным способом, который пригоден для производства холостого выстрела; гильза и 28 капсюлей являющиеся конструктивными элементами патронов, для производства выстрела не пригодны. Керчанин пояснил полицейским, что найденное вещество – это охотничий порох, который нашел в 1990 годах и хранил для собственного использования, однако охотником мужчина никогда не был, — сообщили в пресс-службе МВД России в Керчи. 

Порох, оружие, боеприпасы - такой арсенал хранил 74-летний керчанин

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства нахождения у мужчины взрывоопасного предмета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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