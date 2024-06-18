Порох, оружие, боеприпасы — такой арсенал хранил 74-летний керчанин

При проведении обыска в домовладении подозреваемого полицейскими обнаружено и изъято, согласно экспертизе, вещество метательного действия — дымной порох массой 504 грамма; исправная и пригодная для стрельбы винтовка; патрон, изготовленный самодельным способом, который пригоден для производства холостого выстрела; гильза и 28 капсюлей являющиеся конструктивными элементами патронов, для производства выстрела не пригодны. Керчанин пояснил полицейским, что найденное вещество – это охотничий порох, который нашел в 1990 годах и хранил для собственного использования, однако охотником мужчина никогда не был, — сообщили в пресс-службе МВД России в Керчи.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства нахождения у мужчины взрывоопасного предмета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым