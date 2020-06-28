Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Портал LIFE показал документальный фильм «Бесспорные территории». И о Крыме — в том числе

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Портал LIFE показал документальный фильм «Бесспорные территории». И о Крыме - в том числе
Скриншот: LIFE

Портал LIFE показал документальный фильм «Бесспорные территории». И о Крыме — в том числе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:28 28.06.2020

27 июня информационный портал LIFE показал документальный фильм «Бесспорные территории» (премьера прошла как на самом сайте, так и в соцсетях LIFE).

Авторы ленты отмечают:

Территория — это не просто отметка на карте, это в первую очередь люди, которые живут в разных уголках нашей страны: в центральной полосе и у самых границ, от Сахалина до Калининграда.

Вопросы на которые отвечает фильм: почему сейчас у многих наших географических соседей есть соблазн сделать части нашей страны своими территориями, что думают об этом люди, которые много лет прожили в этих местах?

Съёмочная группа LIFE — Артур Матвеев и Евгений Панков — побывала на этих территориях: посетила Калининград, Ивангород, посёлок Хасан, Курилы, Крым и узнала у местных жителей, что они думают о «спорном» статусе их родных земель.

В поправках к Конституции эти территории предложено сделать неотъемлемой частью страны, а это значит, никому и не под каким предлогом не отдавать. Но главное во всём этом — не квадратные километры, а люди, которые живут на этих землях, которые растят там детей, помогают пожилым и чтят память своих предков, — говорится в аннотации к ленте.

Портал LIFE показал документальный фильм «Бесспорные территории». И о Крыме - в том числе

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.