Поручение Президента: более 78 тысяч домовладений будут газифицированы в Крыму

Более 78 тысяч домовладений будут газифицированы в Крыму по поручению Президента. Об этом сообщил Глава РК.

Он проинформировал о том, что поручения Президента в части обеспечения до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводки газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, будут выполняться согласно составленным графикам.

Потенциально сегодня около 78 тысяч домовладений подпадает под действие указа в тех населенных пунктах, где газ уже в самом населённом пункте есть, ну а в домах частично или улицы не газифицированы, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что республиканскими органами власти совместно с газоснабжающими организациями и муниципалитетами уже собрано около 15 тысяч заявлений от граждан о готовности к техническим присоединениям.

Общий объем необходимого финансирования предварительно составляет около 7,4 млрд рублей. На обеспечение подключения в рамках поданных 15 тысяч заявок – около 1,5 млрд. рублей.

Глава Крыма обратился к Вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой о содействии в выделении из федерального бюджета 200 млн. рублей до конца текущего года и 1,3 млрд. в 2022 году для обеспечения газификации в рамках поданных крымчанами заявок.