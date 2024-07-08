Порядка 40 тысяч симферопольцев — получатели льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Такие категории граждан, как инвалиды и участники войны, дети войны, члены семей погибших ветеранов войны, участники боевых действий, участники СВО, граждане, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, ветераны военной службы, инвалиды и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, реабилитированные граждане, многодетные семьи имеют право на получение льгот по оплате коммунальных услуг и жилого помещения.
Так, 39 064 гражданам льготной категории Департаментом предоставляются меры социальной поддержки в виде скидки по оплате коммунальных платежей, из них на 01.07.2024:
- 8 260 детей войны;
- 14 788 инвалидов общего заболевания;
- 699 семей, воспитывающих ребенка-инвалида;
- 808 членов семей погибших ветеранов войны;
- 1 369 участников боевых действий;
- 2 382 реабилитированных гражданина;
- 2 986 многодетных семей;
- 815 ветеранов войны и приравненных к ним лиц;
- 549 участников СВО.
Всего в 1-м полугодии 2024 года по вопросам предоставления льгот и компенсаций в департамент обратилось 20 964 чел., с заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг впервые – 3 284 чел., льготы назначены 3 195 новым получателям.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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