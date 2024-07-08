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Порядка 40 тысяч симферопольцев — получатели льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Порядка 40 тысяч симферопольцев — получатели льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:47 08.07.2024

Такие категории граждан, как инвалиды и участники войны, дети войны, члены семей погибших ветеранов войны, участники боевых действий, участники СВО, граждане, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, ветераны военной службы, инвалиды и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, реабилитированные граждане, многодетные семьи имеют право на получение льгот по оплате коммунальных услуг и жилого помещения.

Так, 39 064 гражданам льготной категории Департаментом предоставляются меры социальной поддержки в виде скидки по оплате коммунальных платежей, из них на 01.07.2024:

  • 8 260 детей войны;
  • 14 788 инвалидов общего заболевания;
  • 699 семей, воспитывающих ребенка-инвалида;
  • 808 членов семей погибших ветеранов войны;
  • 1 369 участников боевых действий;
  • 2 382 реабилитированных гражданина;
  • 2 986 многодетных семей;
  • 815 ветеранов войны и приравненных к ним лиц;
  • 549 участников СВО.
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Всего в 1-м полугодии 2024 года по вопросам предоставления льгот и компенсаций в департамент обратилось 20 964 чел., с заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг впервые – 3 284 чел., льготы назначены 3 195 новым получателям.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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