Порядка 40 тысяч симферопольцев — получатели льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 1-и полугодии 2024 года предоставлялись в виде скидки, размер которой для отдельных категорий граждан колеблется от 25 % детям войны до 100 % инвалидам войны.

Такие категории граждан, как инвалиды и участники войны, дети войны, члены семей погибших ветеранов войны, участники боевых действий, участники СВО, граждане, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, ветераны военной службы, инвалиды и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, реабилитированные граждане, многодетные семьи имеют право на получение льгот по оплате коммунальных услуг и жилого помещения.

Так, 39 064 гражданам льготной категории Департаментом предоставляются меры социальной поддержки в виде скидки по оплате коммунальных платежей, из них на 01.07.2024:

8 260 детей войны;

14 788 инвалидов общего заболевания;

699 семей, воспитывающих ребенка-инвалида;

808 членов семей погибших ветеранов войны;

1 369 участников боевых действий;

2 382 реабилитированных гражданина;

2 986 многодетных семей;

815 ветеранов войны и приравненных к ним лиц;

549 участников СВО.

Всего в 1-м полугодии 2024 года по вопросам предоставления льгот и компенсаций в департамент обратилось 20 964 чел., с заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг впервые – 3 284 чел., льготы назначены 3 195 новым получателям.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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