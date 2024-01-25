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Порядка 40 тысяч симферопольцев являются получателями льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Порядка 40 тысяч симферопольцев являются получателями льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 19:30 25.01.2024

Льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2023 году предоставлялись в виде скидки, размер которой для отдельных категорий граждан колеблется от 25 % детям войны до 100 % инвалидам войны. Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.

Такие категории граждан, как инвалиды и участники войны, дети войны, члены семей погибших ветеранов войны, участники боевых действий, участники специальной военной операции, граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ветераны военной службы, инвалиды и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, реабилитированные граждане, многодетные семьи имеют право на получение льгот по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, — цитирует пресс-служба Диану Фератову.

Так, 38 981 граждан льготной категории департаментом предоставляются меры социальной поддержки в виде скидки по уплате коммунальных платежей, из них на 1 января 2024:

— 8 664 детей войны;

— 15 537 инвалидов общего заболевания;

— 683 семьи, воспитывающие ребенка-инвалида;

— 841 членов семей погибших ветеранов войны;

— 1 178 участников боевых действий;

— 2 417 реабилитированных граждан;

— 3 073 многодетные семьи;

— 945 ветеранов войны и приравненных к ним лиц;

— 438 участников СВО.

Всего по вопросам предоставления льгот и компенсаций в департамент обратилось 51 011 человек, с заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг впервые – 6 310 человек, льготы назначены 6 196 новым получателям.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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