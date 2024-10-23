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Порядка 8 тысяч севастопольских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Порядка 8 тысяч севастопольских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:06 23.10.2024

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходит с 24 сентября по 27 октября для школьников 1-9 классов. Для того, чтобы принять участие в олимпиаде, нужно пройти простую регистрацию на онлайн-платформе «Учи.ру» и перейти из личного кабинета на страницу олимпиады. Взрослые пешеходы и автомобилисты также могут проверить свои знания правил дорожного движения и основных алгоритмов безопасного поведения на проезжей части.

На сегодняшний день в онлайн-олимпиаде приняли участие порядка восьми тысяч севастопольских школьников, что показывает высокий интерес к теме дорожной безопасности.

Обеспечение безопасности детей является одной из наших главных задач. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы ремонтируем автомобильные дороги, ведущие к школам и другим образовательным учреждениям и уже достигли значительных результатов. Также особое внимание уделяем просветительским мероприятиям, которые направлены на повышение уровня знаний о дорожном движении и поведении на дорогах. Всероссийская онлайн-олимпиада стала значительным шагом к улучшению знаний учащихся о правилах дорожного движения и формирования безопасного поведения на дороге, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Напомним, олимпиада проводится пятый год подряд при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для разных возрастных категорий продуманы задания соответствующей сложности. Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители – грамоты и дипломы.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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