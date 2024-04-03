На основании Постановления Конституционного Суда РФ от 19.03.2024 N 11-П Росреестр доводит до сведения членов СРО арбитражных управляющих порядок возмещения судебных расходов, понесенных ответчиками в обособленных спорах в деле о банкротстве и признанных подлежащими возмещению за счет должника.
Впредь до внесения в законодательное регулирование изменений, вытекающих из указанного Постановления, положения пунктов 1 и 2 статьи 5 и пункта 3 статьи 137 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» применяются в следующем порядке:
- судебные расходы ответчиков по предъявленному в деле о банкротстве юридического лица требованию о признании сделки должника недействительной, в удовлетворении которого было отказано, если такие ответчики не являются контролирующими должника лицами, в случае возложения данных расходов на должника относятся к текущим платежам и подлежат возмещению в составе пятой очереди текущих платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 134 Закона о банкротстве;
- такое решение об очередности возмещения судебных расходов не исключается и при рассмотрении арбитражным судом вопросов, связанных с возмещением контролирующему должника лицу судебных расходов, понесенных им при рассмотрении требования о его привлечении к предусмотренной Законом о банкротстве ответственности либо требования о признании сделки должника с контролирующим должника лицом недействительной, в удовлетворении которого было отказано, при условии, что применение такой очередности удовлетворения требований о данных расходах обосновано конкретными фактическими обстоятельствами дела (в частности, касающимися особенностей контролирующего должника лица, в том числе характеризующими степень его корпоративного контроля; величиной и обстоятельствами возникновения заявленных к возмещению расходов; наличием или отсутствием в деле о банкротстве независимых кредиторов и т.п.) и не влечет нарушения баланса прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле о банкротстве; такое решение об очередности возмещения судебных расходов во всяком случае должно приниматься при возмещении судебных расходов лицу, в удовлетворении требования о привлечении которого к гражданско-правовой ответственности как контролирующего должника лица было отказано в связи с установленным арбитражным судом отсутствием у этого лица соответствующих признаков.
<Письмо> Росреестра от 22.03.2024 N 07-01211/24 <О реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 19.03.2024 N 11-П>
источник: КонсультантПлюс
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