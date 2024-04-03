На основании Постановления Конституционного Суда РФ от 19.03.2024 N 11-П Росреестр доводит до сведения членов СРО арбитражных управляющих порядок возмещения судебных расходов, понесенных ответчиками в обособленных спорах в деле о банкротстве и признанных подлежащими возмещению за счет должника.