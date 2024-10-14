Пошив одежды на заказ, если бизнес требует: что нужно знать

Считается, что тема одежды в бизнесе — одна из самых выгодных. Ну, действительно: голыми в нашем обществе ходить всё-таки непринято, так что потенциальные клиенты на пальто, платья, костюмы, брюки, юбки всегда будут. Другое дело, что, по словам экспертов, всё больше запросов появляется на индивидуальность в том, что касается одежды. Большие бренды масс-маркета, конечно, никто не отменял, но и создание новых брендов — весьма перспективное занятие. Тем более сегодня компаниям необязательно быть производствами «полного цикла»: и придумываем, и шьем, и продаем. Задачи можно делегировать, что существенно облегчает процесс.