Пошли! Каждый третий российский путешественник предпочитает походы другим видам туров

По данным аналитиков платформы «Туту Приключения» , 29% российских туристов предпочитают походы другим видам отпуска. Треккинг, хайкинг и активный отдых особенно популярен среди мужчин до 34 лет — их 47%. До пандемии 57% россиян отправлялись в поход в пределах нашей страны, 43% выезжали за границу. Сейчас почти весь спрос приходится на внутренние направления.

Общее количество зарубежных походов упало на 71%. Многие гиды, которые занимались организацией походов в Азии и Латинской Америке, переключились на отечественные направления — в основном, Кавказ, Алтай и Камчатку. В случае с Камчаткой, которая исторически была довольно дорогим и не самым популярным регионом для треккеров, спрос превысил предложение: группы стали полностью заполняться за несколько месяцев до старта. У крупных популярных организаторов уже в марте 2021 года практически не осталось мест на июнь и июль, — рассказывает специалист платформы «Туту Приключения» Наталия Ревина.

Среди локаций первое место по популярности занимает Кавказ (в первую очередь, это Приэльбрусье и Казбек), на него приходится около трети спроса. На втором месте находится Крым (18%), на третьем — Карелия и Русский север (11%). Далее следуют Алтай, Камчатка и Сибирь. Что касается зарубежных направлений, то до ситуации с закрытием границ туристы чаще всего бронировали походы в Непале (Гималаи), Турции (Ликийская тропа), Аргентине (Патагония), Грузии и Армении. Довольно популярны были такие направления, как Испания (Путь Сантьяго), Перу, Кипр, Марокко, Норвегия и Танзания (восхождение на Килиманджаро).

Высокий сезон для походного туризма — это лето, на него приходится две трети бронирований. А самый активный месяц — это июль (32% походов), далее следуют август (20%) и июнь (14%). Зимой совершается 8% всех походов по России.

Как устроен рынок походного туризма

Этот сегмент контролируется Федеральным агентством по туризму (Ростуризм). Компании-организаторы должны иметь Свидетельство, подтверждающее внесение их данных в Единый Федеральный реестр туроператоров. В спортивном туризме существуют специализированные профессиональные звания, связанные с правом проведения походов: младший турист-проводник, гид-проводник без категории, гид-проводник с категорией (от 1 до 5), гид-проводник международного класса. Организацию походов регулирует Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ. Также существует Регламент по спортивному туризму — он подробно описывает мероприятия, связанные с прохождением туристских маршрутов.

Как выбрать компанию и гида

Оценить реальное соотношение зарегистрированных операторов и частных гидов/компаний довольно сложно. При этом нельзя сказать, что уровень подготовки гидов в «серых» организациях обязательно будет ниже с точки зрения качества. Даже в рамках одной фирмы опыт проводников может сильно отличаться, поэтому лучше заранее выяснить, кто конкретно поведёт именно вашу группу, и навести справки об этом человеке.

Следует обратить внимание на программу походов, сколько лет гиды водят группы по тому или иному маршруту. Почитать отзывы путешественников — лучше всего в соцсетях или на независимых интернет-ресурсах. Для части туристов принципиально, чтобы организация была внесена в официальный реестр туроператоров, а кому-то достаточно убедиться, что гиды и проводники имеют разряд по альпинизму, спортивному туризму или спортивному ориентированию. Также стоит выяснить, есть ли у потенциального инструктора удостоверение по оказанию первой помощи, — рекомендует Наталия Ревина.

Походные туры для разного уровня подготовки

На платформе «Туту Приключения» представлен широкий спектр туров — от коротких походов за городом до многодневных зарубежных экспедиций. За исключением некоторых горных восхождений эти программы доступны любому взрослому здоровому человеку, специальной спортивной подготовки здесь не требуется. Иногда гиды могут посоветовать конкретные предпоходные тренировки, чтобы добиться идеальной физической формы перед стартом.

Камчатка. Плоский Толбачик — восхождение на вулкан (4 дня, 36 300 рублей с человека)

Толбачинский Дол — одно из самых уникальных мест Камчатки. Вулкан Толбачик находится в юго-западном секторе Ключевской группы вулканов. Место это знаменито случившимся здесь большим толбачинским трещинным извержением. Даже спустя более 45 лет после этого грандиозного извержения местность на многие километры вокруг напоминает поверхность фантастической планеты: безжизненные, на первый взгляд, шлаковые поля, цепочки разбегающихся в разных направлениях разноцветных шлаковых конусов, вулканические бомбы. В советское время в этом районе проводили испытание ходовой части лунохода.

Поход на перевал Дятлова (7 дней, 16 500 рублей с человека)

Трек проходит по заповедной уральской тайге и горам Северного Урала к перевалу Дятлова, знаменитому своей трагичной и загадочной историей. Общий километраж 87 км. Сложность 7 из 10: переходы в день до 18 км, переменчивая и дождливая погода, курумник.

Выходные в Осетии (4 дня, 15 600 рублей с человека)

Два дня туристы проводят в горах, исследуя Куртатинское, Кармадонское и Алагирское, а также Цейское или Мамисонское ущелья. Предусмотрена и прогулка по Владикавказу, который называют кавказским Петербургом, увлекательный рассказ об архитектуре города и живших здесь знаменитых людях. Выходные в Осетии — это возможность отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией, насладиться потрясающими пейзажами, подышать чистым горным воздухом, узнать много нового и интересного об этом регионе, традициях и, конечно, отведать блюда национальной кухни.

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