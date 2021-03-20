После 20 марта украинцы не смогут владеть земельными участками в Крыму и в Севастополе

Впрочем, речь в данном случае идёт не только об украинцах. Суть дела в том, что вступают в силу изменения, внесённые 20 марта 2020 года в указ №201 от 2011 года, определяющий перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть земельными участками (перечень таких территорий — здесь). Конечно, в большей мере нововведение касается жителей Украины: 80-90% земельных участков, попавших под действие указа, принадлежат именно украинцам. Владельцами остальных, по официальным данным, являются резиденты самых разных стран — как постсоветского пространства, так и дальнего зарубежья.

Специалисты, комментируя ситуацию, к слову, подчёркивают: такое положение дел — не прецедент. Это обычная практика, если говорить о нормах законодательства других государств — запрет на владение иностранцами участками земли в приграничных территориях действует во многих странах.

Но как бы там ни было, а эти изменения стали большой проблемой для многих. Меньшей «головной болью» отделались те, кто на «авось» не положился, и сразу же после внесения нововведений в указ разобрались со своим земельным имуществом — продали его, переписали на родственников-россиян и т.д. Однако, по словам экспертов, таких меньшинство. Подавляющее же большинство кинулись «что-то делать» уже в 2021 году, когда «Час Ч» начал приближаться стремительно, а перспективы сберечь участки так и не вырисовались.

Грустная эта приграничная история, связанная с украинскими землями. Теперь уже понятно окончательно, что 21 марта иностранцы потеряют права собственности на участки как в Крыму, так и в Севастополе. Нам — специалистам по недвижимости — очень тревожно. Мы надеялись, что сможем и после вступления изменений в указ в силу помогать людям с этой проблемой разбираться. Таких участков очень много! Но всё-таки разъяснения и пояснения по поводу продления этих сроков, возможности решить вопрос так, чтобы люди не остались у «разбитых корыт», – смогли продать или передать участки родственникам — так и не появились. То есть, на сегодня мы только знаем, что срок есть и рано или поздно он наступит, а что будет дальше мы не знаем. Мнение, что такими участками можно будет заниматься и после 21 марта, есть. Но в ответственных ведомствах всё-таки склоняются к тому, что в дальнейшем сделок с украинцами уже не будет. Будут торги по реализации таких участков. Будут выплаты. Но механизм этот нам пока не понятно, — констатирует директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская.

Что делать тем, у кого на участках стоят дома (ограничений на владение такими объектами для иностранцев в России нет)? Наиболее вероятным выходом из сложившейся ситуации специалисты считают аренду такой земли. Однако, и здесь не без проблем.

Насколько мы сейчас понимаем, механизма, как взять в аренду такой участок нет. Если говорить гипотетически, то процесс… грубо говоря… должен выглядеть так: земля должна быть «расприватизирована», отдана государству, а потом её бывший владелец может её арендовать. Но! Чётких инструкций, как должен выглядеть этот третий шаг, нет. А ведь у многих на таких участках дома стоят! Маленькие, большие… И люди боятся. Запросов от тех, кто пытается решить проблему, продав сейчас, переписав на родственников участки, в нашем агентстве много. Доверенности шлют, надеясь на дистанционную помощь. Украинцев, конечно, большинство. Из Киева, Житомира, Днепропетровска, Запорожья. Бывшие наши клиенты нас заново находят и мы пытаемся им помочь. И всё больше тревожимся по этому поводу. Пандемия, кстати, усугубила ситуацию. Многие бы… возможно… разобрались бы с этим вопросом и раньше, но карантин внёс жёсткие коррективы, — отмечает Наталья Массальская .

Что касается торгов, с которых будут реализовываться участки, ранее принадлежавшие иностранцам, то и механизм их проведения на день сегодняшний выглядит неясно.

В частности, непонятно, как будут проводить оценку участков, и как будут ставить об этом в известность владельцев. Официально речь, конечно, идёт о том, что это будет не просто изъятие. За деньги, но вот вопрос – за какие? Для торгов обычно определяют рыночную, но ликвидационную цену, чтобы покупателям было интересно покупать. Так что, сколько в итоге получит бывший владелец тоже пока непонятно. Но потери у людей будут. По-другому вряд ли получится, — говорит директор АН «Мультидом» .