После проверки обслуживания внутридомового газового оборудования в Крыму возбудят уголовное дело  

Прокуратура Крыма требует возбудить уголовное дело о мошенничестве при обслуживании внутридомового газового оборудования.

Установлено, что в 2019 году между управляющей компанией и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования 73 многоквартирных домов, расположенных в Нижнегорском районе.

Как показала проверка, фактически работы выполнены не были, несмотря на это на расчетный счет общества перечислено порядка 1,7 млн. рублей, — сообщили в крымской прокуратуре.