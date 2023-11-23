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После проверки обслуживания внутридомового газового оборудования в у возбудят уголовное дело  
Фото: pikist.com

После проверки обслуживания внутридомового газового оборудования в Крыму возбудят уголовное дело  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:32 23.11.2023

Прокуратура Крыма требует возбудить уголовное дело о мошенничестве при обслуживании внутридомового газового оборудования.

Установлено, что в 2019 году между управляющей компанией и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования 73 многоквартирных домов, расположенных в Нижнегорском районе.

Как показала проверка, фактически работы выполнены не были, несмотря на это на расчетный счет общества перечислено порядка 1,7 млн. рублей, — сообщили в крымской прокуратуре.

По фактам выявленных нарушений первый заместитель прокурора РК Павел Смагоринский направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ход доследственной проверки находится под контролем прокуратуры Крыма.

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