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После весенних каникул ялтинские школьники перейдут на дистанционное обучение
иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

После весенних каникул ялтинские школьники перейдут на дистанционное обучение

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 12:18 20.03.2020

Весенние каникулы школьников, напомним, продлятся с 23 по 29 марта. Затем ялтинские школьники — с 30 марта до 12 апреля — будут переведены на дистанционное обучение. В администрации города отмечают: вся информация о возможностях такого вида обучения будет доведена до учеников и родителей, а также опубликована на сайтах образовательных организаций.

Дистанционное обучение предполагает выполнение заданий учителя, написание творческих проектов, просмотр видеоуроков, работу с учебником, консультации с учителем и многое другое. При этом обратная связь с педагогом — одна из важнейших составляющих дистанционного обучения. Также в этот период будут активно использоваться возможности электронного журнала. Кроме этого, в настоящее время все издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников, к платформам российской и московской электронных школ и другим образовательным ресурсам, которые помогут в качественном дистанционном обучении, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта начальника Управления образования Ялты Ренарда Кутковского. 

Начальник Управления образования также добавил, что для учеников 1-4 классов, чьи родители работают, предусмотрена возможность посещения школы с 30 марта по 12 апреля, однако в составе групп должно быть не более 12 человек. При этом дошкольные учреждения продолжат работать в штатном режиме до особых распоряжений.

Вместе с тем искренне надеемся на сознательность родителей в этом вопросе и в случае, если у родителей есть возможность оставить детей дома, лучше так и сделать, и тем более ни в коем случае не отправлять в детский сад больного ребенка, — подчеркнул Ренард Кутковский.

Кроме того, планируется внесение изменений в расписание проведения олимпиад и государственного выпускного экзамена в 2020 году, предусматривающих перенос сроков досрочного периода проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на основной период.

После весенних каникул ялтинские школьники перейдут на дистанционное обучение

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