После введения пропускного режима на Крымском мосту «блок-посты» между Крымом и Севастополем ликвидируют

Власти Крыма и Севастополя разъяснили порядок работы создаваемого на время
Блокпост на Крымском мосту будет организован для мониторинга всех въезжающих на полуостров, — цитирует «РГ» Сергея Аксенова. — Водители большегрузов, перевозящих продовольственные и лекарственные препараты, будут обследованы на наличие повышенной температуры и других признаков заболевания. Для проведения медицинских осмотров на мосту будут привлечены военные медики.
После введения пропускного режима на Крымском мосту контрольно-пропускные посты между республикой и Севастополем, которые накануне появились на административной границе регионов, ликвидируют за ненадобностью.
В свою очередь, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что с руководством республики скоординированы совместные действия.
Нам было важно с коллегами обсудить совместное применение штрафных санкций за нарушение режима самоизоляции в Севастополе и на территории всего полуострова. Напомню, что на уровне страны Госдума накануне определила вилку штрафов от одной до тридцати тысяч рублей, — подчеркнул чиновник.
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