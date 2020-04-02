После введения пропускного режима на Крымском мосту «блок-посты» между Крымом и Севастополем ликвидируют

Власти Крыма и Севастополя разъяснили порядок работы создаваемого на время антивирусного карантина блокпоста у Крымского моста. По словам главы РК Сергея Аксенова, сообщает «Российская газета» , пропуск граждан на полуостров по транспортному переходу через Керченский пролив будут контролировать сотрудники МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора. Они будут проверять весь въезжающий в Крым транспорт, а врачи оценивать состояние здоровья и измерять температуру въезжающих. Также будет организован досмотр пассажиров прибывающих в Крым поездов. Сергей Аксёнов поручил организовать пропускной режим так, чтобы минимизировать неудобства.

Блокпост на Крымском мосту будет организован для мониторинга всех въезжающих на полуостров, — цитирует «РГ» Сергея Аксенова. — Водители большегрузов, перевозящих продовольственные и лекарственные препараты, будут обследованы на наличие повышенной температуры и других признаков заболевания. Для проведения медицинских осмотров на мосту будут привлечены военные медики.

После введения пропускного режима на Крымском мосту контрольно-пропускные посты между республикой и Севастополем, которые накануне появились на административной границе регионов, ликвидируют за ненадобностью.

В свою очередь, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что с руководством республики скоординированы совместные действия.

Нам было важно с коллегами обсудить совместное применение штрафных санкций за нарушение режима самоизоляции в Севастополе и на территории всего полуострова. Напомню, что на уровне страны Госдума накануне определила вилку штрафов от одной до тридцати тысяч рублей, — подчеркнул чиновник.