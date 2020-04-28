После выступления Президента РФ, возникли большие сомнения в «послаблении бизнесу» с 1 мая

Многие сегодня смотрели обращение Президента РФ по ситуации с коронавирусом (подробнее — ЗДЕСЬ). Ясно, что главное – продление вынужденных выходных в режиме «самоизоляции» до 11 мая, включительно. Но на многое, возможно вы не обратили внимание. В частности на тезисы: пик эпидемии не пройден, «послабления» не будут одномоментными, регионы, в которых «все началось позднее, чем в Москве», и снимать ограничительные меры будут позже. Мало того, Кабмину только поручено разработать «параметры выхода»…

Региональным властям дано самостоятельное прав решать, «закручивать гайки» или «ослаблять». Возможно, с 1 мая и разрешат (в том числе, в Крыму) работать парикмахерским, некоторым магазинам… Но, есть большие сомнения, что с 1 мая… Скорее всего, с 5-го, а то и 12-го. Тот случай, когда властям на местах лучше «перебдеть». История с 36 больными на стройке в Севастополе, новые мелкие очаги в Крыму, надвигающаяся «опасность «маевок» и «шашлыков у моря», могут повлиять на решение Главы Крыма.

К тому же есть специфика «мелких», но массовых нарушений. Об этом говорили сегодня на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Что касается социальной сферы, то со стороны учреждений социальной защиты, а именно Центра занятости и офисов «Мои документы», нарушений не было выявлено. Все работают удалённо и по предварительной записи. По результатам мониторинга работы почтовых отделений и банковских офисов в Симферополе было отмечено большое скопление граждан возле входов, — рассказал крымский премьер Юрий Гоцанюк.

Председатель Совета министров Крыма отметил хорошую работу по соблюдению режима повышенной готовности в крупных торговых центрах Симферополя.

Вместе с тем, есть и нарушения Указа Главы Республики. Выявлена работа запрещенных торговых объектов по проспекту Кирова 1/11, салон красоты на Центральном рынке, продажа кальянов и других товаров, запрещённых Указом Главы Республики в здании супермаркета «Яблоко» по улице Героев Сталинграда, 3А. По результатам проверки рынков выявили, что в закрытой части рынков нормы соблюдаются, вместе с тем, что касается открытых рядов, где реализуется сельхозпродукция, выявлено не соблюдение в полном объёме масочного режима, недостаточное количество дезинфицирующих средств, нарушение графиков обработки прилавков и рабочих поверхностей. Подобные нарушения были выявлены на рынке по ул. Залесской, ул. Героев Сталинграда, «Привоз», «Кубанка», рынке напротив 7-й городской больницы, — отметил Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр сообщил о том, что на набережной в Симферополе отмечается большое скопление людей из категории «65+» и детей без сопровождения взрослых. Также нарушается режим самоизоляции, в частности, много людей на детских придомовых площадках на улице Героев Сталинграда, микрорайонах Маршала Жукова, Пневматика, Жигулина Роща. Как говорится, «полный комплект» нарушений…

К чему это мы? К тому, что «послабления» будут, но, сомневаемся, что с 1 мая.