Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Последние данные по жертвам на севастопольском пляже Учкуевка: пятеро погибших
актуально в республике
Последние данные по жертвам на севастопольском пляже Учкуевка: пятеро погибших
Губернатор Севастополя М.Развожаев

Последние данные по жертвам на севастопольском пляже Учкуевка: пятеро погибших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:29 23.06.2024

Из них трое детей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил последнюю информацию о количестве жертв ракетного удара ВСУ. К сожалению, уже пятеро погибших: двое взрослых и трое детей. Общее число пострадавших на севастопольском пляже Учкуевка – 124.

Большинство ранений – легкие и средней тяжести. Однако с тяжелыми ранениями госпитализировано семеро взрослых и пятеро детей.

Узнайте больше:  В Севастополе в результате ракетной атаки погибли два человека

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю

По информации Минздрава РФ, врачи из других регионов России уже направлены для помощи пострадавшим при обстреле Севастополя. Раненые дети будут направлены в лучшие московские больницы.

 

Просмотры: 194

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: происшествия в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
происшествия в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.