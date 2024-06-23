Последние данные по жертвам на севастопольском пляже Учкуевка: пятеро погибших

Из них трое детей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил последнюю информацию о количестве жертв ракетного удара ВСУ. К сожалению, уже пятеро погибших: двое взрослых и трое детей. Общее число пострадавших на севастопольском пляже Учкуевка – 124.

Большинство ранений – легкие и средней тяжести. Однако с тяжелыми ранениями госпитализировано семеро взрослых и пятеро детей.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю

По информации Минздрава РФ, врачи из других регионов России уже направлены для помощи пострадавшим при обстреле Севастополя. Раненые дети будут направлены в лучшие московские больницы.

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