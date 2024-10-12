Последствия ЧП на нефтебазе в Феодосии: продукты горения распространились на 50-70 км от места пожара

Продукты горения, в том числе дым, сажа, возникшие в результате возгорания на нефтебазе в Феодосии, зафиксированы на расстоянии 50-70 км от места пожара, сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

В Роспотребнадзоре отмечали, что не фиксируют повышения уровня опасных веществ в воздухе в районах, находящихся рядом с горящей нефтебазой в Феодосии после произошедшего накануне выброса горючих веществ.

На нефтехранилище возник большой пожар, понятно, что потушить сразу не удается. Продукты возгорания в виде дыма, сажи распространяются достаточно далеко. Они до Азовского моря протянулись, ушли на север, это порядка 50-70 км, — сказал собеседник агентства.

По словам Станичного, они, как и любые иные продукты горения от пожара на нефтебазе, наносят определенный ущерб окружающей среде. Точная оценка станет возможной после ликвидации возгорания, когда специалисты смогут провести исследования и взять необходимые пробы.

Между тем, большая часть местных жителей эвакуированных после возгорания на нефтебазе вернулись в свои дома. Работа по ликвидации последствий пожара продолжается, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко.