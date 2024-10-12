Последствия ЧП на нефтебазе в Феодосии: продукты горения распространились на 50-70 км от места пожара

Продукты горения, в том числе дым, сажа, возникшие в результате возгорания на нефтебазе в Феодосии, зафиксированы на расстоянии 50-70 км от места пожара, сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.
В Роспотребнадзоре отмечали, что не фиксируют повышения уровня опасных веществ в воздухе в районах, находящихся рядом с горящей нефтебазой в Феодосии после произошедшего накануне выброса горючих веществ.
На нефтехранилище возник большой пожар, понятно, что потушить сразу не удается. Продукты возгорания в виде дыма, сажи распространяются достаточно далеко. Они до Азовского моря протянулись, ушли на север, это порядка 50-70 км, — сказал собеседник агентства.
По словам Станичного, они, как и любые иные продукты горения от пожара на нефтебазе, наносят определенный ущерб окружающей среде. Точная оценка станет возможной после ликвидации возгорания, когда специалисты смогут провести исследования и взять необходимые пробы.
Между тем, большая часть местных жителей эвакуированных после возгорания на нефтебазе вернулись в свои дома. Работа по ликвидации последствий пожара продолжается, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко.
Вчера эвакуированные жители активно возвращались в свои дома. К 20 часам вечера в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек — жители микрорайона Северный и ул. Геологической. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят, работа по ликвидации последствий возгорания продолжается, — написал он, рассказывая об оперативной ситуации на утро субботы.
Ткаченко уточнил, что сегодня с 9 утра комиссия приступила к работе по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей. Ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала, сохраняются. При этом по маршруту №2 продлено движение автобусов до остановки «Заготзерно».
источник: ТАСС
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