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Последствия ноябрьского шторма в у еще не ликвидированы. Остаются затопленными 36 домов

Последствия ноябрьского шторма в Крыму еще не ликвидированы. Остаются затопленными 36 домов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:00 07.12.2023

По информации МЧС РК, в Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий прохождения опасных метеоявлений – того самого ноябрьского «шторма века».

По состоянию на сегодня от воды освобождено 123 частных домовладения, 2 многоквартирных дома, 60 домов дачного строения и 163 приусадебных участка. Остались затоплены 36 частных домовладений и 30 приусадебных участков, — рассказал министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Последствия ноябрьского шторма в Крыму еще не ликвидированы. Остаются затопленными 36 домов

Ведутся работы по обустройству канала для сброса воды в поселке Прибрежное (в Сакском районе). За последние два дня прорыта траншея длиной около 400 метров, при этом работы продолжаются.

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Последствия ноябрьского шторма в Крыму еще не ликвидированы. Остаются затопленными 36 домов

Кроме того, убрано 3 396 деревьев, в процессе устранения – 438. Восстановлена 841 кровля, в работе находится ещё 241. Работа по оценке причинённого ущерба продолжается. Всего к ликвидации происшествий ноябрьского шторма привлечено более 1 300 человек и 400 единиц техники.

Последствия ноябрьского шторма в Крыму еще не ликвидированы. Остаются затопленными 36 домов

Фото: МЧС РК.

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