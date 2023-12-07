Последствия ноябрьского шторма в Крыму еще не ликвидированы. Остаются затопленными 36 домов

По информации МЧС РК, в Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий прохождения опасных метеоявлений – того самого ноябрьского «шторма века».
По состоянию на сегодня от воды освобождено 123 частных домовладения, 2 многоквартирных дома, 60 домов дачного строения и 163 приусадебных участка. Остались затоплены 36 частных домовладений и 30 приусадебных участков, — рассказал министр ЧС РК Сергей Садаклиев.
Ведутся работы по обустройству канала для сброса воды в поселке Прибрежное (в Сакском районе). За последние два дня прорыта траншея длиной около 400 метров, при этом работы продолжаются.
Кроме того, убрано 3 396 деревьев, в процессе устранения – 438. Восстановлена 841 кровля, в работе находится ещё 241. Работа по оценке причинённого ущерба продолжается. Всего к ликвидации происшествий ноябрьского шторма привлечено более 1 300 человек и 400 единиц техники.
Фото: МЧС РК.
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С тегами: МЧС России в Крыму