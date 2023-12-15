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Последствия ноябрьского шторма в у: в Прибрежном остаются подтопленными 7 домов

Последствия ноябрьского шторма в Крыму: в Прибрежном остаются подтопленными 7 домов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:29 15.12.2023

В Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий ноябрьского шторма. В Прибрежном (наиболее пострадавшем от «большой воды») спасатели Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» возвели защитную дамбу высотой более метра на сбросном канале по спуску воды с подтопленных территорий непосредственно в море.

Благодаря всем предпринятым мерам уровень воды в среднем за сутки снижается на 3-4 см. На данный момент подтопленными в п. Прибрежном остаются 7 частных домовладений и 13 придомовых территорий, — сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Последствия ноябрьского шторма в Крыму: в Прибрежном остаются подтопленными 7 домов

Напомним, что в ночь с 26 на 27 ноября на Крым обрушился сильный шторм. В результате последствий непогоды было нарушено водо-, электро-, газо- и теплоснабжение. Наиболее от непогоды пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы. На территории ГО Евпатория по ул. Симферопольская и Лиманная подтопило 93 частных домовладения. Для отвода воды с подтопленных территорий были проведены работы по обустройству сбросных каналов.

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Всего к ликвидации последствий ноябрьского шторма в Крыму привлечено более 1 300 человек и 430 единиц техники.

Последствия ноябрьского шторма в Крыму: в Прибрежном остаются подтопленными 7 домов

Фото: МЧС РК.

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