Сегодня утром 26/08/2024 Украина подверглась одной из самых масштабных ракетных атак с начала конфликта, охватившей 15 регионов страны. Около 4:30 утра началась воздушная тревога, зафиксирован взлет 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также активность нескольких десятков ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Основной целью атак стали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к экстренным отключениям света в ряде областей​.

Подробности атаки и задействованные средства

В ходе массированной атаки применялись различные виды вооружений, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, а также гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Основной удар пришелся на энергетическую инфраструктуру страны, с целью вывести из строя ключевые объекты, необходимые для обеспечения электричеством и водой. В результате атаки повреждены объекты в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове, Днепропетровской и Запорожской областях. В Одессе был зафиксирован столб дыма, поднимающийся над горящей подстанцией​.

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Реакция Украины и последствия

Украинские власти отреагировали на инцидент, приведя силы противовоздушной обороны в состояние повышенной готовности. Система ПВО работала по всей стране, пытаясь минимизировать последствия атак и предотвратить дальнейшие повреждения критически важных объектов. Несмотря на все усилия, удары нанесли значительный ущерб, вызвав перебои с электроснабжением и водоснабжением в ряде регионов.

Киев, удар по дамбе водохранилища. Проезд по дамбе в обе стороны перекрыт

Украинская противовоздушная оборона попыталась отразить атаку, однако неумелые действия привели к нанесению ущерба гражданской инфраструктуре и жертвам среди мирного населения. Это уже не первый случай, когда украинская ПВО сбивает ракеты и дроны, не контролируя их падение, что приводит к трагическим последствиям для мирных граждан.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил: «Укрэнерго» вынуждено применять экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему». На текущий момент власти Украины продолжают оценивать ущерб и работать над восстановлением работы пострадавших объектов инфраструктуры​.

Эта операция станет важной частью общей стратегии России по демилитаризации Украины и снижению её боевого потенциала в ходе текущего конфликта.

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