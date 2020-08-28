Послесловие к открытию трассы «Таврида»: еще почти 200 км дорог реконструируют и построят в Крыму

Накануне Владимир Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму. Подробнее об этом — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Сегодня стало известно, что в ближайшие годы в Крыму будет построено (и отремонтировано капитально) свыше 190 км дорог. Об этом рассказал Министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Белогорск, Приветное, а также соединительная магистраль в сторону Судака — это будут первоочередные трассы, которые сегодня предусмотрены в новой утвержденной ФЦП. Кроме прочего, уверен, мы пойдем на север и на запад: Симферополь, Евпатория, Мирный. В планах большие объемы здесь предусмотрены. В ближайшие четыре года должно быть отреконструировано и построено более 190 км автомобильных дорог, — сказал Министр.

Что же касается «Тавриды», Евгений Дитрих подтвердил, она будет «разрастаться» ответвлениями в сторону курортных городов. Путешествия по Крыму для туристов и жителей полуострова станут еще комфортнее.

Туристический поток в Крым достиг практически тех значений, которые были в прошлом году. И на сегодняшний день две трети туристов прибывают в Крым автомобилями или автобусами… Открытие трассы «Таврида», и будущие соединительные дороги, развитие сети дорог Крыма, ремонт региональной дорожной сети — это возможность туристам и жителям полуострова передвигаться быстрее, безопаснее и комфортнее, — подчеркнул Дитрих.

Он отметил, что «планы по участию дорожников в развитии экономики Крыма — огромные». Причем влияние на экономику оказывает уже само строительство: создаются рабочие места с хорошей зарплатой. Кроме того, расширились возможности перевозки грузов в Крым и из Крыма.

Сегодня существенно увеличился объем грузовиков, которые везут в Крым строительные грузы, продукты, товары первой необходимости. Сейчас с пуском железнодорожной части Крымского моста, открытием железнодорожного движения, видимо, значительная часть груза уйдет на железнодорожное движение, — сказал Министр транспорта РФ.

По его словам, экономике Крыма действительно, удалось получить новые замечательные объекты. И таких объектов (новых дорог) в ближайшие годы будет еще немало.

Фото: Минтранс РФ.