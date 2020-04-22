Пособие по безработице севастопольцы, лишившиеся работы после 1 марта, получат в апреле-июне

Пособие по безработице в размере МРОТ в апреле-июне получат севастопольцы, ранее состоявшие в трудовых отношениях не менее 26 недель, но лишившиеся работы после 1 марта. Если при этом в семье воспитываются несовершеннолетние дети, то на каждого ребенка одному из родителей будет произведена доплата по 3 тыс рублей. Для получения пособия необходимо встать на учет в качестве безработного.

Увеличенное пособие и доплату севастопольцы будут получать в апреле, мае и июне. Пособие будет назначаться на 6 месяцев. При этом, в марте оно составит 75% от заработка, с 1 апреля до 30 июня — 12 тыс 130 руб вне зависимости от среднего заработка по предыдущему месту работы с доплатой на каждого несовершеннолетнего ребенка. Оставшийся период выплата составит 60% заработка, но не ниже минимальной и не выше максимальной величин пособия по безработице. Гражданам предпенсионного возраста, потерявшим работу начиная с 1 марта, такое пособие будет назначаться на 1 год, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления занятости Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Сергея Махонина.

По словам начальника управления занятости, тем, кто потерял работу после 1 марта, и в течение года до момента безработицы состоял в трудовых отношениях менее 26 недель, пособие в максимальном размере будет так же выплачиваться только в апреле, мае и июне, а вот в марте размер выплаты составит 1 тыс 500 рублей. Пособие будет назначено на 3 месяца.

Как подчеркнул Сергей Махонин, если человек ранее вовсе не работал или обратился в центр занятости после более чем годичного перерыва в работе, а возможно был уволен за нарушение трудовой дисциплины, то пособие по безработице ему будет назначено в минимальном размере – 1 тыс 500 рублей на весь 3-х месячный срок.

После подачи заявления в течение 10 дней центр занятости при наличии будут предлагать гражданину трудоустройство на те вакансии, которые соответствуют уровню его образования и квалификации. Если предложенные вакансии не подойдут, на 11-й день после обращения ему будет назначено пособие по безработице.

На сегодняшний день в центре занятости зарегистрировано 1950 заявлений на получение пособия по безработице. Идет процесс обработки данных.

Напомним, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции первичная регистрация и перерегистрация граждан в центре занятости населения осуществляется в дистанционном режиме. Ранее регистрация производилась непосредственно через портал службы занятости Севастополя. Теперь такая возможность по упрощенной схеме доступна на Общероссийском портале «Работа в России». Гражданину достаточно заполнить заявление и резюме на портале, чтобы служба занятости начала поиск подходящих вакансий. Подробная пошаговая инструкция опубликованы как на портале «Работа в России», так и на портале службы занятости Севастополя.

Телефон «горячей линии» центра занятости Севастополя: