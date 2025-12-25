Поступления в бюджет от управления имуществом и землей Республики Крым в 2025 году составили более 11,8 млрд рублей

Сергей Аксёнов уточнил, что больше всего средств поступило от реализации имущества и земли, принадлежащей республике, – свыше 5,4 млрд рублей.

Поступления от аренды имущества и земель превысили 1,7 млрд рублей. В рамках выполнения плана приватизации имущества и акций поступило более 3,7 млрд рублей. Почти 580 млн рублей составили дивиденды по акциям республики, – поделился Глава Крыма.

Как пояснил Сергей Аксёнов, полученные доходы направляются на решение значимых социальных вопросов. При этом основной акцент при продаже республиканского имущества делается на реализации неликвидных объектов, воссоздание которых будет способствовать развитию территорий.

В заключение Сергей Аксёнов резюмировал:

Работа по вовлечению в хозяйственный оборот имущества, которое используется неэффективно, будет продолжена и в следующем году. Так же как и работа с компаниями, владельцем акций которых является Республика Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым