Посуточная аренда жилья — новые правила игры. Но договариваться придётся лишь с некоторыми соседями

Новый законопроект фиксирует решение Конституционного суда о том, что собственник имеет право распоряжаться своим жильем, в том числе путем предоставления его в краткосрочный наем с учетом норм Гражданского кодекса и при оснащении имущества приборами учета, поясняет гендиректор сервиса Суточно.ру Юрий Кузнецов. По сути, на рынок этот законопроект никак не повлияет, считает он.

Радикальные предложения о согласии 75 процентов жильцов дома на сдачу квартиры в аренду в законопроект не попали, что для рынка хорошо, — говорит он.

Ранее эксперты отмечали, что требование получить согласие 75% соседей для посуточной сдачи квартиры практически невыполнимо и убьет рынок.

Поправка с предложением сдавать квартиры лишь с согласия соседей противоречит постановлению Конституционного суда, считает президент ассоциации «Гильдия малых средств размещения России» Яна Бабина. Поэтому была принята лишь поправка в части защиты прав соседей о необходимости установить счетчики газа, воды и электричества, которые, по словам Яны Бабиной, и так были установлены у большинства арендодателей. Те, у кого их не было, сейчас срочно поставят приборы учета.

Повторно дублируется право соседей обратиться в суд, если их права нарушаются, — говорит Яна Бабина. — При этом соседу нужно будет доказать в суде, каким образом нарушаются его права.

Жилищный кодекс дополняется нормой об обязанности собственника при заключении договора аренды с посторонними гражданами соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, отмечает первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

За шум, беспорядки, повреждения общего имущества будут нести ответственность не только «посуточные жильцы», но и сам собственник такого помещения, — подчеркивает он.

Законопроект был принят в первом чтении еще в ноябре прошлого года, и все это время шли активные дискуссии с другими фракциями и экспертным сообществом, в ходе которого предложение о 75% согласия соседей было уточнено и переработано, добавляет Кошелев.

В развитие темы урегулирования рынка посуточной аренды в комитете уже разработан законопроект, которым собственник, который сдает в наем жилое помещение, должен получить согласие от собственников соседних и смежных квартир. В ближайшее время внесем этот законопроект и вплотную займемся выводом этого сегмента экономика из серой зоны, — рассказал он. К сожалению, большинство проблем, которые зачастую порождают такие квартиры, нам решить не удалось, — прокомментировала в своем Telegram-канале принятие закона депутат Светлана Разворотнева. — Во-первых, так и не была определена грань между посуточным наймом и гостиничными услугами — на этом настаивал Конституционный суд. Но главная проблема, на мой взгляд, сегодня касается безопасности. В отличие от постояльцев гостиниц, проживающие в таких квартирах не регистрируются. Впоследствии, в случае совершения противоправных действий, виновных найти невозможно.

В рамках подготовки законопроекта был сформулирован большой пакет поправок, отметила она. Однако большинство из них так и не было внесено. Одни отклонили по причине противоречия с нормами Конституции (права граждан распоряжаться своим имуществом, неприкосновенность жилища). Другие — в силу того, что не были найдены инструменты контроля за исполнением норм. Например, обязанность сообщать о заключении договоров найма и о заселяющихся людях, очевидно, исполнялась бы только добросовестными гражданами, а для тех, кто игнорирует законы, отсутствуют методы выявления и наказания за нарушения.

Возможно, некоторые проблемы можно будет решить не законодательным, а инструментальным путем. Например, те, кто заключает такие договоры через специализированные сайты, уже не являются анонимами. Некоторые из этих сайтов блокируют нанимателей, на которых поступают жалобы. Но пока это их добрая воля, — добавила Светлана Разворотнева.

источник: «Российская газета»