Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Посёлок Любимовка: севастопольцы обсудили благоустройство сквера у мемориала Погибшим односельчанам
актуально в республике
Посёлок Любимовка: севастопольцы обсудили благоустройство сквера у мемориала Погибшим односельчанам
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Посёлок Любимовка: севастопольцы обсудили благоустройство сквера у мемориала Погибшим односельчанам

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:00 28.02.2024

В Севастополе продолжаются общественные слушания в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Горожане обсудили благоустройство сквера у мемориала Погибшим односельчанам на улице Софьи Перовской, 10А в посёлке Любимовка – работы на территории начнутся уже в этом году.

Общественные слушания проходят уже в третий раз. На первой встрече жители высказали свои пожелания по благоустройству территории, на второй встрече был представлен проект капитального ремонта, а на третьей – окончательный вариант плана с учётом всех пожеланий и замечаний администрации и жителей Любимовки.

Проектом предполагается сохранение исторического облика мемориала, замена ветхих покрытий, установка новых малых архитектурных форм и уличной мебели. Также планируется установка современного освещения и видеонаблюдения. Для гармоничного сочетания сквера со стилистикой прилегающего парка имени Софьи Перовской проектом предусмотрены входные арки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора учреждения «Парки и скверы» Егора Суслина.

Напомним, в этом году в голосовании будут участвовать следующие территории Нахимовского муниципального округа:

  • зелёная зона между домами № 39 и 31А на проспекте Победы;
  • сквер Героев Советского Союза на улице Героев Севастополя;
  • территория в районе памятника героям-танкистам на Красной горке;
  • зелёная зона вдоль улицы Брестской в районе СОК «Севастополь».
Узнайте больше:  В Севастополе анонсируют спортивный праздник для всей семьи, посвящённый 10-летию Русской весны

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.