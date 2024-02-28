Посёлок Любимовка: севастопольцы обсудили благоустройство сквера у мемориала Погибшим односельчанам

В Севастополе продолжаются общественные слушания в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Горожане обсудили благоустройство сквера у мемориала Погибшим односельчанам на улице Софьи Перовской, 10А в посёлке Любимовка – работы на территории начнутся уже в этом году.

Общественные слушания проходят уже в третий раз. На первой встрече жители высказали свои пожелания по благоустройству территории, на второй встрече был представлен проект капитального ремонта, а на третьей – окончательный вариант плана с учётом всех пожеланий и замечаний администрации и жителей Любимовки.

Проектом предполагается сохранение исторического облика мемориала, замена ветхих покрытий, установка новых малых архитектурных форм и уличной мебели. Также планируется установка современного освещения и видеонаблюдения. Для гармоничного сочетания сквера со стилистикой прилегающего парка имени Софьи Перовской проектом предусмотрены входные арки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора учреждения «Парки и скверы» Егора Суслина.

Напомним, в этом году в голосовании будут участвовать следующие территории Нахимовского муниципального округа:

зелёная зона между домами № 39 и 31А на проспекте Победы;

сквер Героев Советского Союза на улице Героев Севастополя;

территория в районе памятника героям-танкистам на Красной горке;

зелёная зона вдоль улицы Брестской в районе СОК «Севастополь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя