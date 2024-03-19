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Поучительная история из Севастополя про излишнюю доверчивость, алкоголь и… банковскую карту

Поучительная история из Севастополя про излишнюю доверчивость, алкоголь и… банковскую карту

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:15 19.03.2024

Полиция Севастополя задержала подозреваемого в хищении 30 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого. Как подчеркнули в УМВД, излишняя доверчивость и злоупотребление алкоголем дорого обошлись потерпевшему.

В ОМВД России по Гагаринскому району обратился 35-летний местный житель с заявлением о хищении его денежных средств с банковского счёта. Он был уверен, что утерял карту по собственной невнимательности и кто-то списал с неё деньги.

Как выяснили полицейские, накануне потерпевший с помощью банковской карты оплатил покупку спиртных напитков и закусок для застолья со своим 31-летним приятелем. После этого он несколько раз передавал свою карту и сообщил пин-код своему знакомому, который несколько раз самостоятельно ходил в магазин за горячительным. Когда спонсор застолья сильно опьянел, собутыльник предложил ему ночлег и, воспользовавшись беспамятным состоянием мужчины, незаметно забрал его банковскую карту и похитил с неё 30 тысяч рублей. На утро, обнаружив отсутствие карты, а также денег на счету, потерпевший обратился в полицию, — поведали в УМВД по г. Севастополю поучительную историю об излишне доверчивом и не совсем трезвом гражданине.

Участковые уполномоченные полиции задержали злоумышленника. Похищенные денежные средства он уже успел потратить на алкоголь, продукты питания и другие личные нужды. В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до шести лет лишения свободы.

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