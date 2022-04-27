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Поучительная история из Симферополя про потерянную и «счастливо найденную» банковскую карту
Скриншот: МВД по РК

Поучительная история из Симферополя про потерянную и «счастливо найденную» банковскую карту

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:10 27.04.2022

Ну сколько раз твердили миру: не надо брать в руки чужие банковские карты. Даже если «нашли», единственный законный вариант действий – отнести ее в банк. А уж пользоваться чужой картой, снимать с нее деньги, что-либо покупать… это уже преступление. И как раз тот случай, когда незнание не освобождает от последствий. Очередная поучительная история из Симферополя – как пример для лучшего усвоения сказанного.

В полицию крымской столицы поступило заявление от 25-летнего местного жителя о том, что с его банковской карты похищены денежные средства. Потерпевший пояснил, что утерял банковскую карту, с которой неизвестные в дальнейшем сняли более 8 тысяч рублей, путем оплаты товаров в различных торговых объектах города.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержана 31-летняя местная жительница. От злоумышленницы получены признательные показания в виде явки с повинной. Ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Следователем УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Согласно санкции статьи, подозреваемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудники полиции напоминают, что нашедший чужую банковскую карту обязан сдать ее в банк, который является собственником карты. Снятие денежных средств с чужого счета либо оплата покупок без ведома держателя карты является кражей и карается в соответствии с нормами УК РФ.

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