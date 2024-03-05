Поучительная история про беспринципного крымчанина, чужой паспорт и банковскую карточку  

В Раздольненском районе Крыма в полицию обратился местный житель и сообщил о том, что его банковская карта заблокирована, а счет оказался привязан к другому номеру телефона. У мужчины (без его ведома!) оказались списаны более 25 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Раздольненскому выяснили, что злоумышленник с 2014 года находился в федеральном розыске за совершение серии краж на территории Раздольненского района.В январе 2023 года он украл паспорт своего родственника, после чего уехал жить в город Симферополь. Там по чужому документу устроился на работу охранником.

Фигуранту требовалась зарплатная карта, в связи с чем он обратился в банк для ее выпуска. В финансовой организации ему сообщили, что на его имя уже имеется открытая карта. Мужчина попросил выпустить новую якобы в связи с утратой предыдущей и начал тратить деньги со счета своего родственника, — сообщили подробности в МВД по РК.