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Поучительная история про беспринципного крымчанина, чужой паспорт и банковскую карточку  

Поучительная история про беспринципного крымчанина, чужой паспорт и банковскую карточку  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:46 05.03.2024

В Раздольненском районе Крыма в полицию обратился местный житель и сообщил о том, что его банковская карта заблокирована, а счет оказался привязан к другому номеру телефона. У мужчины (без его ведома!) оказались списаны более 25 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Раздольненскому выяснили, что злоумышленник с 2014 года находился в федеральном розыске за совершение серии краж на территории Раздольненского района.В январе 2023 года он украл паспорт своего родственника, после чего уехал жить в город Симферополь. Там по чужому документу устроился на работу охранником.

Фигуранту требовалась зарплатная карта, в связи с чем он обратился в банк для ее выпуска. В финансовой организации ему сообщили, что на его имя уже имеется открытая карта. Мужчина попросил выпустить новую якобы в связи с утратой предыдущей и начал тратить деньги со счета своего родственника, — сообщили подробности в МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фигурант задержан.

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