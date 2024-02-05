Поучительная статистика: в 2023 году 920 крымчан были осуждены за пьяную езду по дорогам

В прошлом году в Крыму осуждены 920 водителей. Все – признаны виновными в совершении преступлений по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Все лишились автомобильных прав. Далее вариации наказаний крымчан разнятся.

По результатам рассмотрения судами уголовных дел 181 осужденному назначено наказание в виде реального лишения свободы на определённый срок, 15 гражданам назначены принудительные работы, 42 – лишение свободы условно, 5 – ограничение свободы, 9 – исправительные работы и 631 — обязательные работы.

Осужденные лишены права управления всеми видами транспортных средств на определенные сроки. При этом 185 человек ранее уже были осуждены за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Судами Республики по 286 уголовным делам постановлены решения о конфискации транспортных средств, — сообщили в прокуратуре Крыма.

По 15 уголовным делам, несмотря на позицию государственных обвинителей, конфискация транспортных средств судами не применена. Указанные решения обжалованы прокурорами в апелляционном порядке.

У 5 граждан конфискованы денежные средства, соответствующие стоимости подлежащего конфискации транспорта.

За совершение преступления по ст. 264.1 УК РФ предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на определенный срок и конфискацией транспортного средства, — напомнили в прокуратуре.

Иллюстрации: pikist.com.