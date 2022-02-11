Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Поведение вызвало подозрение: в Джанкое в течение суток установили троих подозреваемых в хранении наркотиков

crimeapress_news



реклама в крыму
Поведение вызвало подозрение: в Джанкое в течение суток установили троих подозреваемых в хранении наркотиков

Поведение вызвало подозрение: в Джанкое в течение суток установили троих подозреваемых в хранении наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:44 11.02.2022

Находясь на маршруте патрулирования в вечернее время, сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, поведение которого вызвало подозрение. Когда полицейские направились в сторону гражданина, он резким движением что-то выбросил из рук в сторону. Сотрудники полиции остановили прохожего и обнаружили выброшенный на дорогу предмет с полимерным свертком внутри. Предположив, что в нем могут находиться наркотические средства, сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Джанкойский» задержали 34-летнего местного жителя и вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейские изъяли полимерный сверток с порошкообразным материалом и направили его на экспертизу. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество содержит производное N-метилэфедрона («соль»). Подозреваемый признался в том, что заказал наркотики для личного употребления через сеть Интернет. Нашел он их в «закладке», посредством высланных ему координат, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В течение суток произошли еще две аналогичные ситуации. Задержанные 31 и 36-летние мужчины приобрели наркотические вещества аналогичным способом для личного употребления. Теперь мужчинам грозит уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств в соответствии с законодательством.

Узнайте больше:  В Севастополе конфликты на бытовой почве часто перерастают в драки

Поведение вызвало подозрение: в Джанкое в течение суток установили троих подозреваемых в хранении наркотиков Поведение вызвало подозрение: в Джанкое в течение суток установили троих подозреваемых в хранении наркотиков

Отделом дознания МО МВД России «Джанкойский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до трех лет.

МВД по Республике Крым обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблемам наркомании. Позвонив по единому номеру полиции «102», вы можете передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского употребления.

Полицейскими на постоянной основе осуществляется мониторинг Интернет-пространства по выявлению сайтов, форумов и социальных страниц с целью пресечения распространения наркотических средств и психотропных веществ.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.