Поведение вызвало подозрение: в Джанкое в течение суток установили троих подозреваемых в хранении наркотиков

Находясь на маршруте патрулирования в вечернее время, сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, поведение которого вызвало подозрение. Когда полицейские направились в сторону гражданина, он резким движением что-то выбросил из рук в сторону. Сотрудники полиции остановили прохожего и обнаружили выброшенный на дорогу предмет с полимерным свертком внутри. Предположив, что в нем могут находиться наркотические средства, сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Джанкойский» задержали 34-летнего местного жителя и вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейские изъяли полимерный сверток с порошкообразным материалом и направили его на экспертизу. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество содержит производное N-метилэфедрона («соль»). Подозреваемый признался в том, что заказал наркотики для личного употребления через сеть Интернет. Нашел он их в «закладке», посредством высланных ему координат, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В течение суток произошли еще две аналогичные ситуации. Задержанные 31 и 36-летние мужчины приобрели наркотические вещества аналогичным способом для личного употребления. Теперь мужчинам грозит уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств в соответствии с законодательством.

Отделом дознания МО МВД России «Джанкойский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до трех лет.

МВД по Республике Крым обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблемам наркомании. Позвонив по единому номеру полиции «102», вы можете передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского употребления.

Полицейскими на постоянной основе осуществляется мониторинг Интернет-пространства по выявлению сайтов, форумов и социальных страниц с целью пресечения распространения наркотических средств и психотропных веществ.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму