Повернул не там налево – почти то же, что и «зашел не в ту дверь». Случай на дороге в Ялте

В Ялте сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Помогло найти и наказать нарушителя видео, размещенное в соцсетях.
В социальной сети пользователь пожаловался на водителя автомобиля «Volkswagen Passat», который грубо нарушил Правила дорожного движения. Установлено, что в г. Ялта на ул. Маршака водитель, в нарушение требований дорожной разметки, пересек сплошную линию и совершил поворот налево, чем нарушил п.1.3 Правил дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался 28-летний мужчина, проживающий в Ялте, — рассказали в МВД по РК.
В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.
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С тегами: ГИБДД Крыма