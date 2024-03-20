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Повернул не там налево – почти то же, что и «зашел не в ту дверь». Случай на дороге в Ялте

Повернул не там налево – почти то же, что и «зашел не в ту дверь». Случай на дороге в Ялте

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:19 20.03.2024

В Ялте сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Помогло найти и наказать нарушителя видео, размещенное в соцсетях.

В социальной сети пользователь пожаловался на водителя автомобиля «Volkswagen Passat», который грубо нарушил Правила дорожного движения. Установлено, что в г. Ялта на ул. Маршака водитель, в нарушение требований дорожной разметки, пересек сплошную линию и совершил поворот налево, чем нарушил п.1.3 Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался 28-летний мужчина, проживающий в Ялте, — рассказали в МВД по РК.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.

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