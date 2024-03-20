Повернул не там налево – почти то же, что и «зашел не в ту дверь». Случай на дороге в Ялте

В Ялте сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Помогло найти и наказать нарушителя видео, размещенное в соцсетях.

В социальной сети пользователь пожаловался на водителя автомобиля «Volkswagen Passat», который грубо нарушил Правила дорожного движения. Установлено, что в г. Ялта на ул. Маршака водитель, в нарушение требований дорожной разметки, пересек сплошную линию и совершил поворот налево, чем нарушил п.1.3 Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался 28-летний мужчина, проживающий в Ялте, — рассказали в МВД по РК.