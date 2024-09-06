Повод заняться спортом: льготы для спортсменов при сдаче нормативов ГТО в Севастополе

В Севастополе продолжается активное участие жителей в программе «Готов к труду и обороне». Особое внимание уделяется льготам для тех, кто уже имеет спортивные звания и разряды. Эти привилегии позволяют спортсменам получить золотой знак отличия, даже если они сдали нормативы на серебряный уровень.

Программа «Готов к труду и обороне» является важным элементом спортивного воспитания и развития в России, и Севастополь не является исключением. Участие в этой программе требует серьёзной подготовки, но для тех, кто уже достиг определённых успехов в спорте, предусмотрены специальные льготы.

Лица, имеющие спортивные звания или разряды не ниже второго юношеского, могут получить золотой знак отличия, даже если они выполнили нормативы лишь на серебряный уровень. Эта привилегия распространяется на всех, кто подтвердил свой статус в спорте, предоставив соответствующие документы до начала тестирования. Важно отметить, что льгота не действует, если результат выполнен на бронзовый знак.

Спортивные звания, такие как «Мастер спорта» и «Мастер спорта международного класса», присваиваются пожизненно и могут быть использованы для получения льгот в любое время. Спортивные разряды, включая «Кандидата в мастера спорта» и юношеские разряды, имеют срок действия 2-3 года с момента присвоения. Поэтому важно следить за актуальностью этих документов.

Для того, чтобы воспользоваться льготами, спортсмены должны приложить к основному пакету документов в Центре тестирования ГТО копию приказа о присвоении или подтверждении своего спортивного звания или разряда. Это необходимо сделать до начала выполнения испытаний, чтобы документ был учтён при подведении итогов.

Таким образом, наличие спортивного звания или разряда не только подтверждает высокий уровень физической подготовки, но и предоставляет значительные преимущества при сдаче нормативов ГТО. Это ещё один стимул для севастопольцев стремиться к новым спортивным достижениям и активно участвовать в жизни города.

Воспользоваться льготами можно, обратившись в Центр тестирования ГТО города Севастополя. Подробную информацию о необходимом пакете документов и условиях участия можно получить на официальном сайте https://sevgto.ru или связаться с администраторами центра.

Пусть спортивные достижения помогут вам на пути к новым победам и заслуженному золотому знаку отличия ГТО!

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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