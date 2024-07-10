Появилась новая мошенническая схема: злоумышленники крадут и деньги, и данные через YouTube

Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма, мимикрирующие под уведомления YouTube. Внутри письма – информация о финансовом проекте, который якобы принесет моментальный доход, сообщают «Известия».

У злоумышленников появилась новая стратегия хищения финансовых средств, сообщили в компании F.A.C.C.T. Мошенники стали рассылать фишинговые письма, маскирующиеся под уведомления от видеохостинга YouTube, в которых сообщается, что пользователь якобы оставил комментарий, связанный с «новым проектом от известного финансового бренда» по быстрому заработку.

Если ничего не подозревающий пользователь переходит по ссылке, содержащейся в письме, то в новом окне открывается сайт злоумышленников. Там гражданам предлагается пройти опрос якобы для определения собственного финансового положения и оставить личные данные в специальной форме.

Следующий шаг сценария злоумышленников – непосредственное общение с пользователем. После того, как гражданин оставляет на ресурсе свои данные, с ним связывается «персональный менеджер», который «помогает» открыть счет, чтобы якобы кратно приумножить личные финансы. На деле – все вложенные в проект деньги оказываются в руках злоумышленников.

Нередко фишинговые ресурсы спекулируют на теме моментального заработка, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «В сценариях такого типа мошенники, как правило, используют тему криптовалют и инвестирования, обещая моментальный заработок, причем очень высокий. Ряд стратегий направлены на то, чтобы выманить деньги единоразово, некоторые проекты злоумышленников могут «держаться» месяцами, превращаясь в самые настоящие финансовые пирамиды. Кстати, рост интернет-проектов, имеющих признаки финансовых пирамид, по данным ЦБ, в первом квартале этого года увеличился на 70% по сравнению с показателем 2023 года, – отмечает депутат.

При этом, добавил Немкин, подобные схемы чаще всего носят многоступенчатый характер.

Предварительно, злоумышленники создают дополнительный контент, цель которого – завоевать доверие пользователя. Зачастую подобные проекты сопровождаются видео-контентом, в которых подробно объясняется как работает инвестирование, накрученным числом просмотров, лайков, а также большим количеством таких же накрученных комментариев. То, что комментарии фейковые, понять очень легко – чаще всего они однотипны, написаны с анонимных каналов, созданных в один и тот же день, – объясняет депутат.

По словам Немкина, данная схема ориентирована на молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет.

Именно поэтому такие сценарии чаще всего встречаются в социальных сетях – тот же Telegram, к сожалению, уже превратился в одну из самых масштабных площадок для распространения мошеннических схем. При этом нередко злоумышленники создают несколько страниц на разных платформах и поддерживают там активность, – подчеркивает парламентарий.

Много раз говорилось о том, что сообщения о высоком доходе или выигрыше приза чаще всего – уловки мошенников, напомнил депутат.

Но некоторые молодые люди продолжают верить в подобные обещания. Не бывает быстрой отдачи от инвестиций, это всегда долгосрочный процесс, даже если речь идет о криптовалютах. Более 40% россиян, по данным Сбера, интересуются темой инвестиций, но инвестировать нужно только на проверенных площадках, которых сейчас достаточно, – говорит Немкин.

Депутат также подчеркнул, что подобные каналы чаще всего быстро блокируются администраторами площадок.

Если вы столкнулись с таким контентом, лучшая стратегия – пожаловаться модераторам площадки на страницу злоумышленников. Крайне важно также всегда проверять страницу по отзывам — сделать это можно на сторонних ресурсах, так как доверять комментариям под видео не стоит. Наконец, к информации, содержащей в электронном письме ссылку на сторонний ресурс, всегда нужно относиться осторожно, а лучше всего просто игнорировать ее. Чаще всего – это результат работы мошенников, официальные компании стараются не отправлять вложения подобным образом, – предупредил депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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