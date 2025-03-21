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"Поймали" на дороге: полицейские остановили керчанку за нарушение ПДД, а оказалось - на руках "соль"
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

«Поймали» на дороге: полицейские остановили керчанку за нарушение ПДД, а оказалось — на руках «соль»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:38 21.03.2025

Сотрудниками УМВД России по г. Керчи задержана 25-летняя ранее судимая местная жительница, подозреваемая в приобретении и хранении наркотических веществ.

Во время патрулирования на одной из улиц города полицейские обратили внимание на девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Полицейские остановили ее для проведения разъяснительной беседы о необходимости соблюдения ПДД и в этот момент увидели, как она выкинула в сторону сверток. Во время разговора полицейские заметили, что она находится в состоянии опьянения. На вопрос о том, что находится в полимерном пакете, который она выбросила девушка призналась, что внутри наркотическое вещество «соль», который она приобрела в Интернете через «закладки» для личного употребления, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Сотрудники полиции изъяли полимерный пакет и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что исследуемое вещество является – N-метилэфедроном, общей массой 1,14 граммов.

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В настоящее время следственным отделом УМВД России по г. Керчи задержанной предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических веществ в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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