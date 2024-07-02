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Поздравление Главы с Днем рождения Митрополита Симферопольского и ского Тихона
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Поздравление Главы Крыма с Днем рождения Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:19 02.07.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с днем рождения Главы Крымской митрополии Высокопреосвященнейшего Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Рад поздравить с днем рождения Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Симферопольского и Крымского

Владыка Тихон – один из самых авторитетных и уважаемых духовных лидеров России, настоящий патриот, мудрый и мужественный человек. Его многолетнее подвижническое служение направлено на возрождение Православия, защиту традиционных ценностей, на помощь людям.

Митрополит Тихон много делает для духовно-нравственного воспитания молодежи, для укрепления мира и согласия на нашей земле. Под его руководством реализуются важные образовательные и просветительские проекты. Его книги и фильмы вызывают широкий общественный резонанс, их читают и смотрят миллионы людей. Многим они помогают прийти к вере, обрести правильные ориентиры в жизни.

Желаю Владыке Тихону здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и Божией помощи во всех начинаниях! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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