Поздравление Главы Крыма с Днем рождения Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с днем рождения Главы Крымской митрополии Высокопреосвященнейшего Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.
Рад поздравить с днем рождения Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Симферопольского и Крымского
Владыка Тихон – один из самых авторитетных и уважаемых духовных лидеров России, настоящий патриот, мудрый и мужественный человек. Его многолетнее подвижническое служение направлено на возрождение Православия, защиту традиционных ценностей, на помощь людям.
Митрополит Тихон много делает для духовно-нравственного воспитания молодежи, для укрепления мира и согласия на нашей земле. Под его руководством реализуются важные образовательные и просветительские проекты. Его книги и фильмы вызывают широкий общественный резонанс, их читают и смотрят миллионы людей. Многим они помогают прийти к вере, обрести правильные ориентиры в жизни.
Желаю Владыке Тихону здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и Божией помощи во всех начинаниях! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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