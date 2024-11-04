Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с праздником Казанской иконы Божией Матери

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником в честь Казанской иконы Божией Матери.
4 ноября – двойной праздник. Православные христиане сегодня отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Это чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский перед освобождением Москвы от польских захватчиков.
Год назад наш Патриарх объявил об обретении подлинника иконы и представил образ после Литургии в Успенском соборе Московского Кремля.
Верим, что это не случайно, недаром ведь говорят, что тот, кто верит в случай, не верит в Бога.
Верим, что Пресвятая Богородица сохранит наше Отечество и сегодня, как Она хранила его на протяжении многих веков.
Отражение этой веры, этого всенародного почитания – храмы в честь Казанской иконы Божией Матери по всей русской земле. Один из таких храмов – Казанский кафедральный собор в Феодосии, построенный в начале XX века.
Будем, как и многие поколения наших предков, молить Царицу Небесную о сохранении и процветании России, о наших воинах, о единстве и победе над злом.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
С праздником, братья и сестры! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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