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Поздравление главы крымского парламента Владимира Константинова с Международным женским днем

Поздравление главы крымского парламента Владимира Константинова с Международным женским днем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:32 08.03.2024

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов поздравляет с праздничным днем 8 Марта.

Дорогие женщины! 

Примите тёплые поздравления с праздником весны — 8 марта!

Женщина всегда ассоциируется с уютом, нежностью, добротой. С нашими женщинами — матерью, женой, сестрами, дочерьми — связаны самые светлые события нашей жизни. Вы вдохновляете нас на новые свершения, поддерживаете нас, вместе с нами проходите через все трудности.

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Мы ценим вашу заботу и внимание, благодарны вам за вашу любовь и надёжность, гордимся вами. Вы делаете наш мир человечнее, добрее.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма! Пусть близкие окружают вас заботой, а рядом всегда будет крепкое, надежное плечо.

С праздником!

 

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