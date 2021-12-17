Поздравление Сергея Аксёнова с 200-летием Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 200-летием со дня образования Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького!

На протяжении двух веков театр с честью выполняет важную просветительскую и духовно-эстетическую миссию, вносит весомый вклад в сохранение и развитие культуры, традиций, нравственных ценностей нашего народа.

В ваших спектаклях сочетаются лучшие отечественные традиции и опыт мировой театральной культуры. Театр является культурным достоянием Крыма и всегда находится в центре общественной жизни.

Благодарю вас за высокий профессионализм и преданность искусству. Желаю неиссякаемого вдохновения, высоких достижений, ярких театральных событий – премьер, гастролей, интересных встреч! Пусть каждый ваш день будет светлым и солнечным, согретым теплом зрительских сердец! — сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым