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Поздравление Главы РК Сергея Аксёнова с 200-летием со дня образования Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Поздравление Сергея Аксёнова с 200-летием Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:23 17.12.2021

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 200-летием со дня образования Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького!

На протяжении двух веков театр с честью выполняет важную просветительскую и духовно-эстетическую миссию, вносит весомый вклад в сохранение и развитие культуры, традиций, нравственных ценностей нашего народа.

В ваших спектаклях сочетаются лучшие отечественные традиции и опыт мировой театральной культуры. Театр является культурным достоянием Крыма и всегда находится в центре общественной жизни.

Благодарю вас за высокий профессионализм и преданность искусству. Желаю неиссякаемого вдохновения, высоких достижений, ярких театральных событий – премьер, гастролей, интересных встреч! Пусть каждый ваш день будет светлым и солнечным, согретым теплом зрительских сердец! — сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

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Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Поздравление Сергея Аксёнова с 200-летием Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького

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