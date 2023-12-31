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Поздравление министра ЧС РК Сергея Садаклиева с наступающим Новым годом и Рождеством

Поздравление министра ЧС РК Сергея Садаклиева с наступающим Новым годом и Рождеством

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:10 31.12.2023

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2024 годом и Рождеством Христовым! Прошедший год для всех нас стал проверкой на прочность, научил выдержке и терпению. Этот опыт по настоящему ценен и обязательно принесет свои плоды.

Пусть 2024 год будет успешным и продуктивным во всех делах, откроет новые возможности, станет годом блистательных побед и достижений! Сердечно желаю, чтобы дом Ваш наполнялся добром и любовью, а все желания обязательно сбудутся! Искренне желаю Вам, дорогие друзья, счастья, добра и мирного неба над головой! С Новым 2024 годом!

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С уважением, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев

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