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Поздравление с новолетием митрополита Симферопольского и ского Тихона

Поздравление с новолетием митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:47 31.12.2023

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в сослужении благочинного Севастопольского церковного округа протоиерея Сергия Халюта, духовенства Севастопольского благочиния и гостей в священном сане совершил чин освящения накупольного креста для Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Также глава Крымской митрополии поздравил всех православных с новолетием.

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