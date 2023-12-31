Поздравление с новолетием митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в сослужении благочинного Севастопольского церковного округа протоиерея Сергия Халюта, духовенства Севастопольского благочиния и гостей в священном сане совершил чин освящения накупольного креста для Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Также глава Крымской митрополии поздравил всех православных с новолетием.