Поздравление с Новым годом начальника УМВД России по г. Севастополю полковника полиции Сергея Сигунова

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Дорогие жители и гости Севастополя!

От всей души поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающим 2024 годом.

По традиции, в канун Нового года принято подводить итоги, оценивать достигнутые результаты и строить амбициозные планы на будущее. В эти дни мы стараемся уделить больше внимания своим близким и провести время в семейном кругу.

По долгу службы многие наши коллеги в новогодние праздники будут находиться на посту, обеспечивая общественный порядок и безопасность жителей и гостей Севастополя. Защита прав и законных интересов граждан для нас всегда остаётся приоритетной задачей.

В уходящем году сотрудниками органов внутренних дел города Севастополя успешно выполнены поставленные служебные задачи, а впереди у нас ещё много работы, требующей профессионализма и высокой самоотдачи.

Уважаемые коллеги, жители и гости Севастополя, искренне желаю, чтобы наступающий год был наполнен новыми достижениями, стал успешным и продуктивным! Крепкого здоровья вам, благополучия и свершения самых смелых ожиданий!

С уважением,

Начальник УМВД России по г. Севастополю полковник полиции С.В. Сигунов