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Поздравление Сергея Аксёнова с днем рождения ского архипастыря митрополита Лазаря
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Поздравление Сергея Аксёнова с днем рождения Крымского архипастыря митрополита Лазаря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:44 22.04.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с днем рождения Крымского архипастыря митрополита Лазаря.

Рад поздравить Владыку Лазаря с 85-летием!

Невозможно переоценить вклад Владыки в возрождение Православия в Крыму, в укрепление веры и духовное просвещение народа. За время, в течение которого митрополит Лазарь возглавлял Крымскую кафедру, молитвенная жизнь вернулась в древние монастыри, построено множество новых храмов, заработала духовная семинария. Реализованы важные благотворительные, просветительские проекты, очень много сделано для сохранения традиционных семейных ценностей, для укрепления мира и согласия на крымской земле. Церковью канонизированы Святитель Лука Войно-Ясенецкий и Святитель Гурий Таврический.

Желаю Владыке крепкого здоровья и всего самого доброго.

Многая и благая лета! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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