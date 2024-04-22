Поздравление Сергея Аксёнова с днем рождения Крымского архипастыря митрополита Лазаря

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с днем рождения Крымского архипастыря митрополита Лазаря.
Рад поздравить Владыку Лазаря с 85-летием!
Невозможно переоценить вклад Владыки в возрождение Православия в Крыму, в укрепление веры и духовное просвещение народа. За время, в течение которого митрополит Лазарь возглавлял Крымскую кафедру, молитвенная жизнь вернулась в древние монастыри, построено множество новых храмов, заработала духовная семинария. Реализованы важные благотворительные, просветительские проекты, очень много сделано для сохранения традиционных семейных ценностей, для укрепления мира и согласия на крымской земле. Церковью канонизированы Святитель Лука Войно-Ясенецкий и Святитель Гурий Таврический.
Желаю Владыке крепкого здоровья и всего самого доброго.
Многая и благая лета! – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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